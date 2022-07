Sanchez fuori dal progetto Inter ma si oppone: ennesimo ‘no’ a un club – TS

La situazione legata ad Alexis Sanchez diventa sempre più antipatica. Secondo Tuttosport, il cileno non ne vuole sapere di lasciare l’Inter (e l’ingaggio piuttosto alto) per trasferirsi altrove.

PISTA FREDDA – Alexis Sanchez è dichiaratamente fuori dal progetto Inter, ma questo non basta a muovere l’orgoglio dell’attaccante cileno che di lasciare il club (ma soprattutto l’ingaggio) non ne vuole sapere. Il calciatore ha già scartato una serie di club che si sono fatti avanti, ultimo su tutti il Marsiglia che tra l’altro gli garantirebbe la possibilità di continuare a giocare in UEFA Champions League. La pista francese resta comunque fredda, il suo sogno resta sempre quello di tornare al Barcellona.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino