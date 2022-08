Sanchez firma la risoluzione con l’Inter guadagnando più del previsto! I dettagli – CdS

Alexis Sanchez nella giornata di ieri ha firmato la risoluzione del contratto con l’Inter e di fatto da adesso è libero di firmare con qualsiasi altro club (vedi QUI). Di seguito i dettagli dell’addio del cileno rivelati dal Corriere dello Sport.

I DETTAGLI DELL’ADDIO – Alexis Sanchez ha firmato con un anno di anticipo l’addio all’Inter guadagnando ben dieci milioni, intascando di fatto più dei sette o otto ipotizzati negli scorsi giorni. La cifra finale è frutto dei salari non percepiti nelle passate annate (erano stati spostati sul 2022-2023) e dell’incentivo all’esodo per l’ultimo anno (30% dell’ingaggio), cioè 2,2 milioni. Ieri pomeriggio il giocatore si è presentato in sede con il suo agente Fernando Felicevich per apporre la firma che ha chiuso la sua avventura in maglia nerazzurra.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti