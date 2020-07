Sanchez, Europa League con l’Inter solo in parte: la decisione – Sky

Condividi questo articolo

Dopo il comunicato ufficiale del Manchester United in cui si annuncia il prolungamento del prestito di Alexis Sanchez all’Inter fino alla seconda settimana di agosto (vedi articolo), da “Sky Sport” arrivano aggiornamenti riguardo a quando sarà l’ultimo giorno del cileno in nerazzurro.

DECISIONE – Prolungato, ma con riserva, il prestito di Alexis Sanchez dal Manchester United all’Inter. Secondo quanto rivelato dall’inviato di “Sky Sport” a San Siro – dove questa sera alle 19.30 andrà in scena la sfida contro il Brescia – Matteo Barzaghi, i nerazzurri lasceranno partire il cileno al 6 di agosto, in modo tale da averlo a disposizione anche per la prima sfida di Europa League, ovvero quella contro il Getafe: «Il Manchester United ha comunicato che il prestito di Alexis Sanchez sarà prolungato fino alla fine della prima settimana di agosto. L’Inter lo lascerà dunque tornare in Inghilterra al 6 di agosto e per questo sarà disponibile per la prima sfida di Europa League, che sarà quella contro il Getafe».

Fonte: Sky Sport