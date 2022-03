Sanchez, l’espulsione di Liverpool non cambia i piani dell’Inter: tutto definito – Sky

Sanchez ieri ha chiuso Liverpool-Inter al 63′ per l’espulsione, ma questo non modifica la sua posizione. Come segnala Di Marzio, ospite del pomeriggio di Sky Sport 24, la società sa già come muoversi col cileno.

TUTTO UGUALE – Per Gianluca Di Marzio l’espulsione in Liverpool-Inter non avrà ripercussioni sul futuro di Alexis Sanchez: «Non penso che un episodio come quello di ieri, l’espulsione peraltro giudicata eccessiva da diversi personaggi, meriti una riflessione supplementare rispetto a quelle che l’Inter farà da qui a fine campionato. Sanchez ha un altro anno di contratto, fino al 2023, abbastanza pesante. Quando fu acquistato il Manchester United non pretese nulla a livello di cartellino, ma l’Inter si sarebbe dovuta accollare tutto l’ingaggio. Se dovesse fare un discorso diverso in attacco deve trovare un club che si prende tutto il suo ingaggio. Prende più di quanto chiede Ivan Perisic, sono ingaggi di un’altra epoca. È presto per dare una sentenza definitiva sulla presenza di Sanchez l’anno prossimo, ma ha un anno di contratto. Come Arturo Vidal, che ieri ha fatto un’ottima gara. Sono giocatori a corrente alternata, non sempre danno garanzie fisiche. Ieri Sanchez, prima dell’espulsione, era stato uno dei più attivi».