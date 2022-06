Sanchez e Vidal verso l’addio all’Inter. Per i due situazioni diverse – Sky

Alexis Sanchez ed Arturo Vidal sono destinati a lasciare l’Inter. I due cileni, però, hanno situazioni contrattuali diverse. Le ultime da Sky Sport

ADDIO – Alexis Sanchez ed Arturo Vidal sembrano essere destinati a lasciare l’Inter nel corso dell’estate. Alessandro Sugoni, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, illustra la situazione dei due calciatori cileni: «Sanchez via dall’Inter? Vedremo se arriveranno delle offerte che convinceranno il cileno, o se bisognerà parlarne per arrivare ad un accordo per risolvere il contratto. Strada che potrebbe essere intrapresa anche con Vidal. Per il centrocampista però c’è una cifra stabilita sul contratto: 4 milioni. Per l’attaccante no».