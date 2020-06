Sanchez e Moses ok per la Serie A, ma il futuro Ã¨ da decidere – TS

Sanchez e Moses ok per la Serie A,...

Sanchez e Moses ok per la Serie A, ma il futuro è da decidere – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” fa il punto della situazione di Sanchez e Moses. I due rimarranno fino al termine del campionato, ma poi è da vedere.

OK PER LA SERIE A – Accordo trovato almeno per quanto riguarda la fine del campionato. Poi si vedrà. Alexis Sanchez e Victor Moses potranno restare all’Inter fino al termine della Serie A. Nel frattempo i nerazzurri si riaggiorneranno con Manchester United e Chelsea per capire il da farsi in Europa League. Un armistizio firmato giusto in tempo per assicurare a Conte due elementi preziosissimi specie con impegni così ravvicinati.

NODO INGAGGIO – Il nodo principale riguarda Sanchez. L’Inter si è presa qualche settimana per capire i parametri legati a una possibile permanenza del cileno, motivando la sua strategia con la necessità di valutarne il rendimento. Operazione che presenta comunque controindicazioni non facili da superare. La prima è l’ingaggio, pari a 20 milioni l’anno, decurtati a 15 al momento finché lo United non tornerà in Champions. In questa stagione gli inglesi ne hanno coperto una buona fetta, in caso di nuovo prestito è impensabile accada ancora. Però il tecnico Solskjaer ha ribadito più volte che Sanchez non fa più parte del progetto. Di riflesso qualora l’Inter dovrebbe decidere di rilevarne il cartellino, magari facendo leva sul risparmio del monte ingaggi per lo United, bisognerebbe trovare un accordo sullo stipendio. Tradotto, il cileno dovrebbe accettare una nettissima decurtazione. Conte è del tutto favorevole a trattenere il numero 7 che ben si integra con Lukaku e con Lautaro Martinez.

CHIUSO NEL RUOLO – Diverso il destino di Moses. L’Inter ha già fatto scadere l’opzione di acquisto da 12 milioni e nel ruolo affrontando un investimento pesante per Hakimi. Con Candreva sempre in rosa e Young capace di giocare anche a destra naon sembra esserci spazio per il nigeriano. C’è tutto il tempo per prendere una decisione.