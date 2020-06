Sanchez e Moses, Inter ottimista per i prolungamenti: c’Ã¨ una data – TS

Sanchez e Moses, Inter ottimista per i prolungamenti: c’è una data – TS

Il futuro di Alexis Sanchez e Victor Moses è ancora in bilico: l’Inter non ha ancora avuto modo di dialogare con Manchester United e Chelsea per quanto riguarda il prolungamento dei rispettivi prestiti fino ad agosto, quindi al termine della stagione. Secondo “Tuttosport” però c’è fiducia.

I PRESTITI – Alexis Sanchez e Victor Moses potrebbero continuare la loro esperienza all’Inter almeno fino al termine della stagione. Il discorso non era del tutto scontato, dato che l’Inter non aveva parlato di questa possibilità con i proprietari dei cartellini come Manchester United e Chelsea. Con i giocatori italiani, vedi Stefano Sensi e Cristiano Biraghi, non c’è stato nessun problema nel trovare l’accordo, anche perché il tutto regolamentato dalla Federcalcio. Secondo il quotidiano di Torino, l’Inter già nella giornata di lunedì potrebbe ricevere notizie positive riguardo i prolungamenti dei prestiti.

Fonte: Tuttosport.