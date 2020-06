Sanchez e Moses, corsa contro il tempo: si lavora sui prestiti – Sky

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, l’Inter sta lavorando per prolungare i prestiti di Victor Moses e Alexis Sanchez. L’obiettivo è riuscire ad averli a disposizione fino alla fine del campionato.

CORSA CONTRO IL TEMPO – I nerazzurri rischiano di perdere due pezzi importanti in vista dello sprint finale per il campionato. Al 30 giugno, infatti, scadranno i prestiti di Victor Moses e di Alexis Sanchez, entrambi a Milano – al momento – fino al 30 giugno. La società sta lavorando duramente per cercare di prolungare il prestito di entrambi almeno fino a fine stagione, come riportato dall’inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, Matteo Barzaghi: «L’Inter sta parlando con Manchester United e Chelsea per prolungare di due mesi il prestito di Victor Moses e Alexis Sanchez, ma stanno lavorando anche per capire se ci sono i margini per prolungare il prestito di un anno. Tra le due, la trattativa per Sanchez è quella più complicata. Teoricamente ad ora, al 30 giugno entrambi torneranno alle loro squadre, quindi la società sta lavorando intensamente per far sì che possano giocare col Brescia. Ieri entrambi sono stati tra i migliori contro il Parma e avranno voglia di scendere di nuovo in campo».