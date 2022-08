Sanchez, è il giorno dell’addio: ultimo allenamento con l’Inter (forse) – CdS

Sanchez ormai è in procinto di salutare l’Inter. In tutti i sensi. L’attaccante cileno nelle prossime ore firmerà la rescissione contrattuale. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, non è nemmeno certa la sua presenza ad Appiano Gentile

GIORNO DEI SALUTI – Salvo sorprese, oggi è il giorno dell’addio di Alexis Sanchez ai colori nerazzurri. Nelle prossime ore l’Inter formalizzerà la buonuscita da poco meno di 7 milioni di euro lordi. All’interesse dell’Olympique Marsiglia si aggiunge anche quello del Galatasaray, ma a questo punto la pista francese ha la preferenza di Sanchez rispetto a quella turca. Pronto un biennale da 3 milioni di euro più bonus per trasferirsi in Francia. Sanchez non partirà con il gruppo in direzione Pescara, dove si giocherà l’amichevole contro il Villarreal (vedi calendario completo). Da vedere se l’attaccante cileno oggi sarà regolarmente in gruppo ad Appiano Gentile, magari per salutare gli ormai ex compagni nell’unico allenamento in programma nonché probabilmente l’ultimo della settimana.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti