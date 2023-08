Sanchez dipende da Correa! L’Inter in attacco valuta un nuovo profilo – CdS

Sanchez potrebbe tornare all’Inter come sostituto di Joaquin Correa, ma questo dipenderà dalla formula della cessione dell’argentino. Il Corriere dello Sport disponibile in edicola fa il punto della situazione.

VIA DALL’INTER – Joaquin Correa negli ultimi dieci giorni di mercato rimasti, potrebbe fare le valige e andare via dall’Inter, considerato ormai la scarsa considerazione anche da parte di chi lo ha voluto e difeso, come Simone Inzaghi. Tre squadre lo vogliono, ma sarà fondamentale capire con quale formula verrà messo in piedi il trasferimento. E non si tratta di un particolare di poco conto, visto che poi l’Inter andrebbe a caccia di un sostituto.

IL SOSTITUTO – Alexis Sanchez è il calciatore designato per sostituire Correa qualora dovesse essere ceduto con la formula del prestito. Da tempo, infatti, sono stati riallacciati i rapporti con il cileno, che soltanto un anno fa era stato liquidato con tanto di buonuscita. La nuova avventura al Marsiglia è stata eccellente (18 reti in 44 presenze), ma il contratto era soltanto annuale. Ora il cileno ha deciso di voler tornare all’Inter, e la dirigenza valuta.

LE IDEE – Sanchez potrebbe non essere l’unica opzione dell’Inter. Perché in caso di cessione a titolo definitivo (circa 18 milioni il suo valore a bilancio), Beppe Marotta e Piero Ausilio andrebbero a caccia di un profilo di maggiore spessore e sicuramente di prospettiva, rispetto il cileno. L’idea della dirigenza sarebbe dunque quella di reinvestire il ricavato della sua cessione. Una soluzione difficile, quella della cessione a titolo definitivo, ma che potrebbe arrivare grazie a un’offerta dall’Arabia Saudita, dove il mercato chiude il 7 settembre, e in quel caso l’Inter rischierebbe di restare solo con tre punte a disposizione fino a gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno