Sanchez dice no al Villarreal, restano due opzioni. Lui ha un sogno – CdS

Uno dei giocatori in casa Inter che dovranno andare via per forza di cose è Sanchez. Il Corriere dello Sport indica però come il cileno abbia rifiutato il Villarreal e abbia una preferenza (complicata).

PER ORA DICE NO – L’addio di Alexis Sanchez non è ancora alle porte. La sua uscita è una delle condizioni principali per ingaggiare Paulo Dybala e proprio il fatto che il cileno stia temporeggiando è fra i motivi per cui l’argentino è in standby. Il Corriere dello Sport parla di un no dato al Villarreal, che quindi va escluso dalla corsa. Restano il Marsiglia, dove Sanchez ritroverebbe il suo ex CT Jorge Sampaoli, e il Siviglia. C’è però un’opzione che l’attaccante preferirebbe: il Barcellona. Sarebbe un ritorno, avendoci già giocato dal 2011 al 2014. Ma rimane pur sempre l’opzione più complicata per il futuro di Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.