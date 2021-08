Sanchez di ritorno a Milano, poi faccia a faccia con l’Inter: si decide il futuro – Sky

Sanchez è la principale incognita dell’attacco dell’Inter a ormai poco più di dieci giorni dalla chiusura del mercato. Secondo quanto appreso da “Sky Sport”, il cileno sarà a breve a Milano, dove verranno definite le nuove strategie nerazzurre di mercato proprio in base alle sue reali condizioni fisiche

CAMBIO DI PIANI – Il ritorno di Alexis Sanchez a Milano è imminente. Il cileno, volato a Barcellona per una visita specialistica, tornerà in Italia nelle prossime ore. Forse già in giornata o al più domani. Poi avrà un confronto con la società e con lo stesso Simone Inzaghi, che vuole capire meglio la situazione e soprattutto i tempi di recupero. In questo modo l’Inter potrà decidere cosa fare sul mercato. Se confermato un lungo stop o comunque scarse garanzie di ritorno in campo al 100% in tempi brevi, l’Inter cambierà profilo su cui puntare in attacco. In questo caso si andrebbe alla ricerca di un profilo più simile a quello di Sanchez anziché un centravanti puro come Duvan Zapata (Atalanta). Anche “Sky Sport”, quindi, conferma quanto appreso da “Sport Mediaset” sull’opzione Joaquin Correa (Lazio) e sulle altre alternative per l’attacco (vedi aggiornamento). A questo punto sembra improbabile trovare una soluzione diversa da quella che prevede Sanchez ancora nella rosa dell’Inter…