Sanchez, dall’Inghilterra: Inter lo offre gratis all’Everton: la situazione

In Inghilterra: Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, sarebbe stato offerto gratuitamente dal club nerazzurro all’Everton di Rafa Benitez.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Sun, l’Inter avrebbe offerto gratuitamente Alexis Sanchez all’Everton. Il tecnico dei Toffees, Rafa Benitez, avrebbe timore di perdere Dominic Calvert-Lewin o Richarlison. L’allenatore vorrebbe tenerli entrambi, ma prenderà un attaccante nel caso di partenza di uno dei due. E, in questo senso, il cileno sarebbe una delle potenziali opzioni. L’altra sarebbe Valentin ‘Taty’ Castellanos, attaccante dell’Argentina Under 23 del New York City, capocannoniere della MLS la scorsa stagione.

Fonte: TheSun.co.uk – Martin Lipton