Sanchez convinto dalla Roma! Oggi nuovo incontro con l’Inter

Photo 206674687

Sanchez secondo quanto riportato da “Sky Sport” sarebbe convinto di andare a giocare alla Roma. Oggi la società giallorossa incontrerà nuovamente la dirigenza di Viale della Liberazione per parlare dello scambio con Edin Dzeko.

VERSO IL SÌ – Sanchez-Dzeko, piccola novità per quanto riguarda lo scambio del momento. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” il cileno avrebbe aperto alla possibilità di andare a giocare in giallorosso in quanto troverebbe più spazio. L’affare si può fare e anche oggi la dirigenza di Roma e Inter si vedranno per cercare di trovare l’incastro giusto. Ad oggi però resta solo la differenza economica di circa 4 milioni