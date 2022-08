Sanchez, contratto già definito con il Marsiglia: i prossimi step dopo la firma

Sanchez, dopo aver firmato la risoluzione del contratto con l’Inter (vedi articolo), si prepara a raggiungere il Marsiglia. Il club francese lo attende in settimana con un contratto già definito. Di seguito quanto rivelato da Fabrizio Romano

PROSSIMI STEP – Alexis Sanchez non è più un giocatore dell’Inter: il cileno ha firmato tutti i documenti e adesso si attende solo l’annuncio ufficiale. L’ex Barcellona come prossimo step raggiungerà il Marsiglia, che lo attende in settimana con un contratto già definito: scadenza fissata a giugno 2024. La firma sul nuovo contratto arriverà a breve: Sanchez nel prossimo weekend sarà un nuovo giocatore del Marsiglia.