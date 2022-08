Sanchez, conferme dalla Francia: accordo (pre-Marsiglia) con l’Inter

Alexis Sanchez e l’Inter sono sempre più lontani. Una notizia rilanciata già nella giornata di oggi, con l’agente Felicevich in sede. Ulteriori conferme arrivano dal quotidiano francese L’Équipe, che ha sottolineato come giocatore e club abbiano trovato un accordo per la buonuscita. Prima della firma con il Marsiglia.

ACCORDO TROVATO – Sono sempre più vicine a separarsi le strade dell’Inter e di Alexis Sanchez. Arrivano sempre più conferme dell’accordo per la risoluzione contrattuale del giocatore, in scadenza a giugno 2023. Sarebbero 4,5 i milioni di euro che la società nerazzurra corrisponderà al cileno, che sarà poi libero di accordarsi a parametro zero con l’Olympique Marsiglia.

Fonte – L’Équipe