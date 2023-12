Sanchez, chiamata diretta dall’Arabia Saudita. La possibilità

Alexis Sanchez ha ricevuto una chiamata nelle ultime ore dall’Arabia Saudita. Un club vorrebbe l’attaccante dell’Inter già a gennaio.

CHANCE – Alexis Sanchez potrebbe finire in Arabia Saudita già a gennaio. Il nuovo tecnico dell’Al-Ittihad, Marcelo Gallardo, ha contattato direttamente il calciatore dell’Inter per sapere della sua disponibilità e cercare di convincerlo del trasferimento già nel mercato invernale. In quel club giocano Karim Benzema, N’Golo Kanté e Fabinho. La notizia viene riportata dal portale arabo Almodrj. Sarebbe una grandissima occasione per l’Inter, che così potrebbe rimediare agli errori fatti in estate nel reparto offensivo. Serve una cessione per fare acquisti, quella del cileno è la prima chance da sfruttare.