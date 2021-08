Sanchez in bilico, l’Inter ha tempi ristretti: certezze o ulteriore attaccante – Sky

Sanchez resta in bilico, viste le sue condizioni fisiche. L’Inter attende in tempi molto ristretti una valutazione definitiva sulla sua tenuta, perché altrimenti dopo l’attaccante in trattativa (vedi articolo) ne prenderebbe un altro.

A RISCHIO – Per Alexis Sanchez c’è ancora la possibilità di un addio all’Inter entro il 31 agosto. Questo soprattutto per le sue condizioni fisiche, dato che è fuori da tempo ed è a Barcellona per capire come guarire. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato di duello fra Marcus Thuram e Joaquin Correa, aggiunge: «Se Sanchez non darà garanzie nell’immediato l’Inter farà un altro giocatore. Con le caratteristiche di Lorenzo Insigne, se non lo stesso Insigne».