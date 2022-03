Sanchez-Barcellona, l’operazione riparte: più lontano dall’Inter (causa Dybala?)

Sanchez a fine stagione può dire addio all’Inter anzitempo, nonostante un contratto in scadenza nel 2023. In Cile, precisamente sull’autorevole quotidiano El Deportivo – La Tercera, si parla del possibile ritorno al Barcellona. Il che avrebbe ancora più senso in ottica Dybala nerazzurro

VIAVAI SUDAMERICANO – Il Barcellona da tempo sonda il ritorno di Alexis Sanchez, provando a sfruttare l’ottimo rapporto con l’allenatore Xavi, che potrebbe convincere l’attaccante cileno a tornare in Spagna. L’entourage dell’attuale numero 7 nerazzurro è in contatto con il club spagnolo. L’ipotesi Sanchez-Barcellona (vedi articolo, ndr) risale a dicembre, in vista del mercato di gennaio, quando poi non andò in porto per svariati motivi. In estate può concretizzarsi, soprattutto perché i giorni di Sanchez all’Inter sembrano contati per via dell’ingaggio fuori budget. L’addio di Sanchez all’Inter può facilitare l’operazione Paulo Dybala, che rischia seriamente di lasciare a parametro zero la Juventus (vedi aggiornamento, ndr).

Fonte: El Deportivo de La Tercera – Rodrigo Fuentealba