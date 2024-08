Sanchez avversario dell’Inter? Trasferimento ormai ai dettagli! – Sky

Alexis Sanchez lascia l’Inter ma non la Serie A. Il cileno, infatti, si prepara a rimanere nel massimo campionato italiano diventando un avversario dei nerazzurri.

INCREDIBILE – Il sogno sta per diventare realtà per i tifosi dell’Udinese, che a distanza di tredici anni si preparano a riabbracciare Alexis Sanchez. Il cileno, ex Inter, si sta convincendo e manca veramente poco al suo nuovo trasferimento in Friuli. L’Udinese è stato il primo club italiano di “El Niño Maravilla”, arrivato in Italia nel 2008 grazie alla società dei Pozzo. A 35 anni suonati, Sanchez si sente ancora pronto per calcare palcoscenici di livello e la Serie A è uno di questi. Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giocatore si è ormai convinto e si stanno limando gli ultimi dettagli.

Sanchez verso l’Udinese e l’Inter nuova avversaria

AVVERSARIO – Sanchez con la maglia dell’Inter è stato capace di vincere ben due scudetti e adesso la Beneamata sarà una sua nuova avversaria. Peraltro, in campionato, la sfida tra Udinese e Inter non arriverà tardi: anzi a fine settembre, i campioni d’Italia saranno ospiti alla Dacia Arena. Sanchez a Udine sarà allenato da Kosta Runjaić, allenatore polacco ed esordiente in Serie A. Nella scorsa stagione, con la maglia dell’Inter Sanchez ha segnato quattro gol, mettendo a referto anche cinque assist tra tutte le competizioni.