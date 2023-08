Sanchez avanza per l’Inter. Comportamenti da cambiare – CdS

L’Inter sta per vendere Joaquin Correa, il nome del sostituto è incredibilmente Alexis Sanchez. La dirigenza ha reso chiara la situazione con il cileno.

PANCHINA – In caso di ritorno Alexis Sanchez dev’essere consapevole di ricoprire il ruolo di quarto attaccante. La dirigenza è stata chiara: non vuole comportamenti simili a quelli del passato, il giocatore se vorrà l’Inter deve accettare la nuova posizione. Il cileno si è proposto e potrebbe unirsi ai nerazzurri a 3 milioni di euro o poco meno all’anno per una sola stagione. L’intero spogliatoio conosce il caso di mercato, ha inoltre contattato Sanchez per sapere l’esito della trattativa, che tra l’altro sarà probabilmente positivo. Il giocatore è in fase di attesa per volare verso Milano, così come i suoi rappresentati per trattare con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno