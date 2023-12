Sanchez e l’Arabia Saudita: l’Inter accoglie la scelta del cileno – TS

L’Inter, Simone Inzaghi e Alexis Sanchez continueranno insieme fino al prossimo giugno 2024. L’attaccante cileno è convinto di restare a Milano. Le offerte arabe al momento non interessano, spiega Tuttosport.

INSIEME – Alexis Sanchez è pronto a dimostrare a tutti che può fare ancora la differenza nel mondo dei grandi. L’attaccante cileno non si muoverà dall’Inter, con lo stesso club che si ritiene soddisfatto delle prestazioni del suo attaccante. Negli scorsi giorni erano circolate voci dall’Arabia Saudita con l’Al-Ittihad di Marcelo Gallardo e l’Al-Ettifaq di Steven Gerrard pronti a ricoprirlo di petroldollari. La sua idea di calcio è stata chiara: restare all’Inter e contribuire allo scudetto. Sanchez infatti, vuole rimanere all’Inter per chiudere al meglio la sua esperienza europea e per prepararsi al meglio in vista della Copa America del 2024, in programma negli Stati Uniti, dal 20 giugno al 14 luglio. L’ex Barcellona si sente ancora utile alla causa nerazzurra. Chiudere eventualmente con la seconda stella sul petto darebbe tutto un altro gusto alla propria carriera. Anche per questo Sanchez non ha intenzione di lasciare l’Inter a gennaio. Guai fisici permettendo, l’attaccante sudamericano – secondo l’Inter e Inzaghi – può essere ancora utile al campionato o alla Champions League dove, da un suo lampo, può nascere una giocata vincente.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna