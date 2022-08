Sanchez, ancora un po’ di attesa per la firma con il Marsiglia: il motivo

Sanchez ha firmato la risoluzione con l’Inter e dunque è libero di legarsi al Marsiglia (vedi articolo). Secondo le ultime di Sky Sport, il cileno dovrà ancora attendere qualche giorno per mettere nero su bianco il suo accordo con i francesi

PAZIENZA – Alexis Sanchez non è più un giocatore dell’Inter: la risoluzione è stata firmata e adesso si attende l’annuncio ufficiale. Il cileno è atteso dal Marsiglia ma dovrà avere ancora un po’ di pazienza. La firma sul nuovo contratto infatti non può arrivare subito per questioni legate al Decreto Crescita in Francia: il momento giusto sarà il prossimo weekend.