Sanchez ancora all’Inter. Cosa frena l’addio del cileno ad oggi? – CdS

L’Inter ha salutato inquirenti questo calciomercato Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è finito al Flamengo mentre il suo connazionale, Alexis Sanchez, al momento è ancora dei nerazzurri.

ADDIO – E’ un addio ritardato quello di Sanchez. Se infatti la società e lo staff hanno ampiamente spiegato e fatto intendere che il Nino Maravilla non farà parte del progetto della prossima stagione (fuori lista Champions e nessuna amichevole fin qui), al momento è ancora in rosa dell’Inter. Perché? Come spiega il Corriere dello Sport, Sanchez al momento di opzione concreta ha solo il Marsiglia di Igor Tudor. Ma allora perché l’attesa? L’attaccante sa che, con la chiusura dei preliminari di Champions League, alcune squadre appetibili potrebbero inserirsi nella corsa a lui. Dunque sta tutto qui: volontà di rimanere a livello medio-alto nonostante l’età avanzi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti