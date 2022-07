Sanchez, anche lui destinato al Flamengo? La sua volontà è chiara – CdS

L’Inter deve liberarsi di un bel po’ di esuberi in questa sessione di calciomercato. Tra questi, oltre ad Arturo Vidal, c’è il connazionale Alexis Sanchez.

DESTINAZIONE – La volontà di Alexis Sanchez, come spiega il Corriere dello Sport, è quella di rimanere in Europa ma, al momento, nessuna squadra sembra davvero interessata a lui. Dunque, per evitare di rimanere fuori rosa all’Inter, l’attaccante potrebbe accettare la stessa destinazione di Vidal, ovvero il Flamengo. La mediazione dell’agente di Sanchez (lo stesso di Vidal), Felicevich, sarà fondamentale. Un ritorno in Sudamerica non è di certo da escludere considerando che si avvicinerebbe e non poco a casa, però c’è da trovare la giusta quadra sulla durata del contratto e sullo stipendio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno