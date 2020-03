Sanchez alla porta: Manchester United su Sancho-Grealish. Sconto Inter?

Sanchez è ora fermo come tutto il mondo del calcio a causa dell’emergenza Coronavirus. L’attaccante, però, è sempre al centro dei rumors di mercato, vista la precarietà della sua situazione. Secondo quanto riporta l’Express, il Manchester United cederà comunque il cileno: Inter in fila?

TESORETTO PER I BIG – Il Manchester United sta ragionando per creare un tesoretto da reinvestire in estate. Tra i nomi eccellenti in uscita ci sono Pogba e Sanchez. Il cileno in particolare interessa particolarmente all’Inter, dove è ora in prestito secco. I Red Devils vogliono monetizzare per reinvestire su Sancho e Grealish, obiettivi dichiarati per l’estate. Vedremo se i club riusciranno a trovare un accordo per la permanenza in nerazzurro, ma la direzione pare decisa e non porta a Manchester.