Sanchez, agente atteso in sede Inter per l’accordo definitivo: i dettagli – TS

Sanchez è pronto a salutare l’Inter. L’attaccante cileno sta valutando in questi giorni le offerte migliori da poter prendere in considerazione. Secondo Tuttosport, questi sono giorni importanti anche per il suo addio.

ADDIO CERTO – Con l’arrivo di Romelu Lukaku e, quello probabile, di Paulo Dybala, gli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi sarebbero – ad oggi – ben sei (non tenendo conto dei giovani che tornano dai rispettivi prestiti). Troppi, soprattutto a livello di ingaggio. Proprio in tal senso il primo a salutare sarà Alexis Sanchez. Secondo Tuttosport, il procuratore è atteso in sede per trovare l’accordo per rescindere: 4 milioni i costi dell’operazione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino