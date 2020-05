Sanchez adesso puÃ² essere confermato, ma c’Ã¨ il nodo ingaggio – TS

Sanchez adesso può essere confermato, ma c’è il nodo ingaggio – TS

“Tuttosport” sottolinea che Alexis Sanchez alla ripresa del campionato potrà giocarsi la conferma. Con lo United però bisongerà trovare una soluzione per l’ingaggio.

RISCATTO POSSIBILE – Un mini-torneo tra campionato e coppe per essere confermato. Per lo sprint finale della stagione in pochi hanno la motivazione di Alexis Sanchez. Dopo aver perso tre mesi per infortunio, il cileno ha un’opportunità per ribaltare la situazione. Destinato un mese fa a lasciare l’Inter senza appello per tornare al Manchester United, potrebbe ritrovarsi in corsa per una conferma. Sanchez infatti potrebbe essere un’opzione importante il prossimo anno. A Conte serve un’alternativa alle sue punte, ma anche un elemento che possa giocare insieme a tutti sia in coppia che in eventuali schieramenti alternativi. Tenere il numero 7 permetterebbe di conservare preziose risorse da dirottare su altri reparti.

NODO INGAGGIO – A Sanchez non basterà solamente meritarsi sul campo la conferma. Resta il nodo dello stipendo da 12 milioni a stagione che lo lega allo United fino al 2022. Quest’anno al termine di un lungo tira e molla i nerazzurri hanno ottenuto prestito con 7 milioni di stipendio pagati. Impossibile, anche con un rinnovo strategico per confermare il prestito, strappare di nuovo condizioni simili. L’Inter al massimo potrebbe cercare di bilanciare la cosa con un prestito oneroso. Una sorta di leasing: i nerazzurri toglierebbero un problema allo United e garantirebbero a Conte un giocatore di livello a cifre sostenibili.

ESPERIENZA IMPORTANTE – Inoltre la conferma di Sanchez sarebbe importante per Conte per un motivo pratico. Il cileno insieme con Lukaku ha lavorato tutto l’anno con le sue metodologie. Non verrebbe quindi disperso tutto il lavoro della prima stagione, su movimenti e intesa. Una fiducia che l’attaccante dovrà meritarsi sul campo: lo stop gli ha permesso di recuperare del tutto da ogni problema.