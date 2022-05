Sanchez, addio Inter sempre più vicino: scelta la futura destinazione

Per Alexis Sanchez sembra ormai essere arrivata al capolinea l’avventura con l’Inter. Nonostante resti ancora un anno di contratto, l’ipotesi è quella di una risoluzione con buonuscita per alleggerire il monte ingaggi. Il cileno avrebbe anche scelto il suo futuro.

RITORNO AL PASSATO – Si va sempre di più verso una separazione tra Alexis Sanchez e l’Inter. Il cileno in questa stagione non ha trovato lo spazio che auspicava, esprimendo più di una volta (soprattutto attraverso i social) la sua insoddisfazione. Nonostante abbia ancora un anno di contratto, l’ipotesi più probabile è una risoluzione contrattuale con buonuscita. Il che permetterebbe ai nerazzurri di alleggerire il monte ingaggi e allo stesso Sanchez di accasarsi in un’altra squadra. Secondo il quotidiano sudamericano La Tercera, l’attaccante avrebbe scelto la sua destinazione. Si tratterebbe di un ritorno al River Plate, dove aveva disputato la stagione 2007-2008 prima di approdare all’Udinese.