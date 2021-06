Sanchez, addio all’Inter vicino? Possibile ritorno in Spagna

Sanchez ha già giocato nella Liga dal 2011 al 2014, al Barcellona. L’attaccante cileno, secondo il quotidiano catalano Sport, può lasciare l’Inter: sulle sue tracce ci sarebbe il Siviglia.

OPZIONE DI MERCATO – Alexis Sanchez è entrato nel mirino del Siviglia, che di recente ha cambiato la sua politica di ingaggi puntando anche su giocatori non più emergenti. Lo segnala il quotidiano catalano Sport, parlando di un’opzione che piacerebbe al cileno. L’ostacolo è rappresentato, ovviamente, dall’ingaggio: Sanchez all’Inter prende sette milioni di euro netti d’ingaggio. Tuttavia la situazione del club nerazzurro fa sì che qualche sacrificio debba essere fatto, col cileno che (proprio per lo stipendio ricevuto) potrebbe essere in uscita. Potersi liberare di un ingaggio così pesante è un incentivo a far sì che, in caso di trattativa, l’Inter possa spingere per questa soluzione. Sanchez al Siviglia, quindi, è una pista da seguire.

Fonte: Sport.es – Alberto Teruel