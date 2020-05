Sanchez, addio Inter ma futuro ancora in Serie A? La nuova pista – GdS

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez potrebbe restare nel campionato di Serie A nonostante

il possibile mancato riscatto da parte dell’Inter: infatti ci starebbe pensando la Roma

IPOTESI – Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, starebbe studiando possibili mosse anche per rinforzare il reparto offensivo. In questo senso ci sarebbe un ritorno di fiamma per Alexis Sanchez. Infatti l’attaccante potrebbe non essere riscattato dall’Inter. Così il Manchester United potrebbe girarlo nuovamente in prestito.