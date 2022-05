Sanchez, addio all’Inter. Offerta in arrivo dalla Spagna? Lo scenario – TS

Alexis Sanchez è destinato a lasciare l’Inter. Il cileno, scrive Tuttosport, ha mercato soprattutto in Spagna: in arrivo un’offerta?

ADDIO? – Alexis Sanchez è destinato a lasciare l’Inter. Il calciatore cileno, secondo Tuttosport, avrà il proprio cartellino in mano, libero di decidere il suo futuro, previa buonuscita da parte del club nerazzurro. Per far sì che questo scenario si concretizzi, il cileno dovrà portare un’offerta concreta in mano al club. Offerta che potrebbe arrivare dalla Spagna: l’Inter, infatti, sta monitorando le mosse del Siviglia, club non nuovo ad operazioni di questo tipo. Sanchez è molto apprezzato in Liga: a gennaio, infatti, ha sfiorato il ritorno al Barcellona.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino