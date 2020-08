Sanchez, accordo tra Inter e Manchester United a un passo – Rai

ACCORDO VICINO – Sembra ormai essere praticamente fatta tra Inter e Manchester United per il passaggio di Alexis Sanchez in nerazzurro a titolo definitivo. Secondo quanto scrive “Rai Sport”, infatti, sono ormai attese nelle prossime ore novità ufficiali sul futuro del giocatore in nerazzurro. Gli inglesi sembrano essere convinti a lasciar partire il cileno a parametro zero per liberarsi del suo pesante ingaggio, con i nerazzurri pronti a chiudere un triennale.

Fonte: Raisport.rai.it