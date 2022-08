Sanchez a cena con l’agente! Addio Inter non ancora definito: il punto – GDM

Sanchez e l’Inter sono a un passo dall’addio che però non è ancora stato definito. Dopo l’incontro tra l’entourage del cileno e la dirigenza nerazzurra (vedi articolo), l’ex Barcellona proprio in queste ore si trova a cena con il suo agente secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio

CENA PER DUE – Alexis Sanchez e il suo agente, Fernando Felicevich, a cena insieme a Milano. I due sono in trattativa con l’Inter per la risoluzione del contratto che darebbe poi il via libera al cileno, atteso dal Marsiglia. Nel primo pomeriggio odierno è andato in scena un incontro tra Felicevich e la dirigenza nerazzurra, rappresentata da Piero Ausilio, nel quale però l’accordo definitivo non è stato raggiunto (vedi articolo). Serviranno altri incontri per trovare la quadra ma filtra ottimismo: l’addio è solo questione di tempo.