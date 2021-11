Sanchez, 3 club esteri sulle tracce dell’attaccante Inter: la situazione

Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, sarebbe finito nel mirino di 3 squadre estere per il mercato di gennaio: l’indiscrezione.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da El Deportivo, l’Atletico Madrid sarebbe interessato ad Alexis Sanchez. “Diego Simeone lo ha sempre seguito e lo ha come valida alternativa per il mercato di gennaio“, sarebbe stato riferito. Insieme ai due club inglesi il sito riporta anche che, stando a L’Equipe, anche il Marsiglia sarebbe sulle tracce dell’attaccante dell’Inter per il mercato di gennaio. In particolare sarebbero i Colchoneros a vedere nel cileno una valida opzione per rinforzare la propria rosa nel corso della finestra di mercato invernale.

Fonte: LaTercera.com – Rodrigo Fuentealba