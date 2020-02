Sanchez 2020/21: Inter valorizza, tattica Manchester United. Solo cessione

Sanchez è stato tra i protagonisti ieri nel derby contro il Milan, ma il futuro dell’attaccante resta in bilico. L’Inter non ha un’opzione di riscatto dal Manchester United, ma i Red Devils hanno in programma la cessione definitiva in estate. Di seguito le ultime novità riportate dal Manchester Evening News

STRATEGIA UNITED – Novità sul futuro di Alexis Sanchez arrivano direttamente dall’Inghilterra. L’attaccante cileno inizia ad ingranare in nerazzurro, ma il suo futuro resta il mano al Manchester United. L’Inter, infatti, non ha il diritto di riscatto e valuta anche altre alternative per l’attacco (occhio a Mertens). Secondo le ultime novità, i Red Devils sarebbero già alla ricerca di potenziali compratori per vendere nel miglior modo possibile l’ex Barcellona e Udinese. Gli inglesi sfrutterebbero l’esperienza in nerazzurro che sta valorizzando Sanchez.