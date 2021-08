Sampdoria, contro l’Inter senza un ex nerazzurro: cessione ufficializzata

Un occhio attento oggi non soltanto al mercato dell’Inter (vedi riepilogo), ma anche della Sampdoria. Al rientro dalla sosta, infatti, i liguri ospiteranno proprio i nerazzurri allo stadio Marassi. Non sarà della partita Jeison Murillo, ceduto in prestito al Celta Vigo.

SALUTI – In questa movimentata ultima giornata di calciomercato, la Sampdoria ha ufficializzato un’altra cessione. Si tratta di Jeison Murillo che, da ex difensore nerazzurro, non sarà della partita proprio contro l’Inter al rientro dalla sosta per le nazionali. Come comunicato dal sito ufficiale della società blucerchiata, il colombiano si è trasferito a titolo temporaneo in Spagna, precisamente al Celta Vigo.