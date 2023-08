Samardzic, ombra West Ham: Inter chiara sulle condizioni – CdS

Resta da risolvere il nodo Lazar Samardzic, che dopo le visite mediche non ha ancora firmato il contratto. L’Inter non scende a compromessi e ha lasciato alcuni giorni al giocatore per prendere la sua decisione finale. Mentre, come riporta il Corriere dello Sport, si allunga l’ombra del West Ham.

TUTTO IN DISCUSSIONE – Il West Ham si prepara ad avventarsi sulle incertezze tra Lazar Samardzic e l’Inter, per rimettere tutto in discussione. Quando sembrava ormai arrivato il momento della firma, l’enoturage del calciatore ha cambiato le carte in tavola. I nerazzurri non scendono a compromessi e restano fermi sulla propria posizione, lasciando qualche giorno di riflessione al centrocampista serbo. Ma ora il pericolo arriva dall’Inghilterra.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia