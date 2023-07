Samardzic sogno dell’Inter a centrocampo, ma non il più facile – SM

Samardzic dell’Udinese è il principale obiettivo per l’Inter a centrocampo, dopo l’ufficialità di Frattesi. Da Sport Mediaset, tuttavia, si dà un altro nome come più facile da ingaggiare.

STESSA PROVENIENZA – Lazar Samardzic resta fra i giocatori che l’Inter vuole aggiungere in rosa, pur avendo preso Davide Frattesi. Il centrocampista nato in Germania ma di nazionalità serba può lasciare l’Udinese, con Simone Inzaghi che l’ha definito il sogno per completare il reparto. Sport Mediaset non lo vede però favorito per arrivare in nerazzurro: più facile arrivare a Roberto Pereyra, ormai svincolato. Curiosamente, l’argentino era proprio compagno di squadra di Samardzic all’Udinese nelle ultime due stagioni.