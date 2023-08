Samardzic, scetticismo Inter. Ultimatum ferreo in vigore – Sky

L’Inter sta perdendo la pazienza nei confronti di Samardzic, che da tempo non conclude un accordo già formalizzato la settimana scorsa. E adesso si fa strada l’idea che il trasferimento non avvenga più, come fa capire Paventi su Sky Sport 24.



IN DISCESA – Andrea Paventi fa intuire cosa pensi la dirigenza dell’Inter su Lazar Samardzic, che si sta allenando con l’Udinese: «Ho una sensazione di scetticismo su quella che doveva essere l’esito di questa trattativa. Credo che l’Inter non andrà oltre oggi, se da qui a stasera non dovessero esserci nuovi movimenti o altri contatti per dare sostanza a quest’accordo, che era solo da formalizzare dopo le visite mediche, la trattativa la dovremo considerare sfumata».