Samardzic, ruolo chiaro per l’Inter: occhi già al futuro – TS

L’arrivo di Lazar Samardzic all’Inter ha una motivazione ben precisa: i nerazzurri guardano al futuro e, come riporta Tuttosport, hanno già individuato il ruolo in rosa per il centrocampista serbo.

EREDE – Pianificazione. Questa la parola chiave per spiegare la chiusura della trattativa tra Inter e Udinese per portare Lazar Samardzic a Milano. Il centrocampista 21enne arriva da una buonissima stagione in Serie A condita da 5 gol e 4 assist, tanto da aver attirato su di sé l’interesse di molti club italiani ed europei. Per l’Inter il suo arrivo ha una stagione ben precisa: Samardzic è infatti l’erede designato per il futuro di Henrikh Mkhitaryan che, a 34 anni, entra nel suo ultimo anno di contratto in nerazzurro. Una stagione, quindi, per far crescere il serbo e per fargli prendere il suo posto. Come detto: pianificazione.

Fonte: Tuttosport, Federico Masini