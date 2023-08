Samardzic rischia di saltare? L’Inter valuta due opzioni – CdS

L’affare Lazar Samardzic potrebbe complicarsi ulteriormente dopo le insensate richieste dei (nuovi) procuratori in corso d’opera. Qualora l’affare dovesse saltare, come sottolineato dal Corriere dello Sport l’Inter valuta due possibilità.

AFFARE BLOCCATO – L’operazione Samardzic a questo punto della trattativa rischia seriamente di saltare, e di certo non per colpe legate all’Inter che fin qui è l’unica ad aver rispettato sempre gli accordi. La situazione è cambiata nel momento in cui Rafaela Pimenta ha deciso di sfilarsi dal ruolo di agente del calciatore a causa dell’entrata a gamba tesa compiuta dal padre del giocatore. Nel caso in cui saltasse l’affare, per poter completare il reparto i dirigenti dell’Inter dovranno decidere se trovare una soluzione interna oppure concentrarsi su altri nomi, come quello dello svincolato Pereyra, reputato non una priorità nelle settimane scorse.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia