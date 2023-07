Samardzic pallino di Ausilio, l’Inter lavora sottotraccia e valuta una contropartita – SI

Samardzic resta un obiettivo dell’Inter nonostante le difficoltà del caso e le richieste elevate dell’Udinese. Il calciatore, secondo quanto riportato da Sportitalia, piace a Piero Ausilio che valuta l’inserimento di una contropartita.

NON IMPOSSIBILE – Lazar Samardzic all’Inter è un affare difficile, ma non impossibile. L’interesse per il giocatore è concreto e in società non smentiscono questa voce. Il club continuerà a lavorare sottotraccia per il giocatore, provando anche a inserire una contropartita tecnica. Al Direttore Sportivo Piero Ausilio il giocatore piace e potrebbe valutare l’inserimento di Sebastiano Esposito.