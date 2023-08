Samardzic, ore decisive: Inter ferma e con una speranza – Sky

Ore calde per capire quello che sarà il destino di Lazar Samardzic: l’Inter non arretra dalle sue posizioni, ma come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, la speranza è che prevalga il buon senso.

ORE CALDE – Dopo la chiusura delle due operazioni Carlos Augusto e Marko Arnautovic, in casa Inter resta da definire la situazione legata a Lazar Samardzic. Ore decisive, queste, per capire se a prevalere sia il buon senso. Questa la speranza dei nerazzurri, che non hanno intenzione di muoversi dagli accordi già presi, con la speranza che l’entourage rispetti quanto accordato.