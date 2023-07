Samardzic, non più solo derby Inter-Milan: irrompe una big – CdS

Per due settimane circa sembrava un derby di mercato in piena regola quello per Samardzic dell’Udinese, conteso da Inter e Milan. Invece ora c’è un’altra big su di lui, come scrive oggi il Corriere dello Sport in edicola.

LA RICHIESTA – Lazar Samardzic non è più un obiettivo di mercato solo di Inter e Milan. Il centrocampista nato in Germania, ma naturalizzato serbo, è entrato nell’orbita del Napoli. Tutto dipenderà da Piotr Zielinski, che può lasciare i partenopei nelle prossime settimane. L’Udinese non fa sconti per Samardzic, ma i buoni rapporti con la dirigenza campana potrebbero facilitare un punto d’incontro.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano