Samardzic, ipotesi di deadline Inter. E occhio a Sensi – Sky

L’Inter non aspetterà all’infinito Samardzic e il padre-agente. C’è da dare una risposta alla volontà o meno di rispettare gli accordi presi la settimana scorsa e perciò comincia a spuntare una deadline. Paventi, in collegamento per Sky Sport 24, non esclude che alla fine sia Sensi a restare.

IN BILICO – Andrea Paventi mette sempre più a rischio un’operazione che era chiusa: «Lazar Samardzic dovrebbe essere tornato a Udine, in attesa di capire cosa succederà. Dall’Inter fanno capire di essere fermi, dopo l’incontro col padre-agente del giocatore con condizioni diverse da quelle già pattuite. Questa è una situazione di totale stallo, perché l’Inter non ha intenzione di cambiare i contorni economici dell’operazione. E dall’altra parte non sono arrivate telefonate. Deadline per Samardzic? Ieri ci hanno fatto capire qualche giorno. Oggi ne è passato uno, domani è ferragosto quindi penso fino al 16. Se poi rimarrà una fase di silenzio assoluto evidentemente la trattativa non andrà in porto. L’Inter con Carlos Augusto, Marko Arnautovic e Samardzic aveva completato i reparti, al netto di valutazioni da fare su Joaquin Correa a fine mercato. Poi bisognerà prendere una decisione su Stefano Sensi, che ha fatto molto bene nel precampionato ma è in uscita, e capire chi prendere eventualmente al posto di Samardzic».