Samardzic, intesa entourage con la Juventus ma non con l’Inter! – TS

In estate era stata proprio la cerchia di agenti e familiari intorno a Samardzic ad allontanarlo dall’Inter. Adesso, secondo TuttoSport, l’entourage avrebbe trovato un’intesa, con la Juventus però.

INTESA – Lazar Samardzic, dopo l’estrema vicinanza all’Inter in estate, sembra sempre più destinato ad un futuro in bianconero. Fra la Juventus e l’entourage del calciatore, secondo quanto riporta TuttoSport, c’è già un’intesa di massima. Inoltre, la vicinanza di Kostic e Vlahovic, compagni di Nazionale di Samardzic, potrebbe aiutare per raggiungere il sì decisivo. I due calciatori serbi, infatti, stanno tentando di sedurre il centrocampista, che in questo momento è insieme a loro nel ritiro della Nazionale. La Juventus non vuole lasciarsi scappare un talento come Samardzic, che rappresenterebbe un colpo anche in prospettiva, vista la sua giovane età.

Fonte: TuttoSport – Daniele Galosso