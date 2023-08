IN – Samardzic-Inter, visite mediche concluse: ora attesa

Samardzic ha appena concluso l’idoneità sportiva al CONI con l’Inter, con le visite mediche iniziate stamattina come sta raccontando la nostra redazione. Per il centrocampista serbo, in arrivo dall’Udinese, si attende l’ufficialità del trasferimento.

TUTTO FATTO – Nessun problema né tantomeno intoppi. Lazar Samardzic da ieri sera è a Milano e stamattina ha seguito l’iter per le visite mediche. Il centrocampista, in arrivo dall’Udinese in un’operazione che comprende anche Giovanni Fabbian, ha appena lasciato il CONI dopo l’idoneità sportiva, come informa il nostro inviato sul posto Roberto Novella. Per Samardzic, così come per Emil Audero che le visite mediche le ha concluse pochi minuti fa, si attende solo l’annuncio ufficiale.