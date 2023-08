Samardzic-Inter, una distanza da azzerare! Due assenti in sede – DAZN

Samardzic e l’Inter stanno lavorando proprio in queste ore per limare gli ultimi dettagli prima della firma. Il giocatore ha già svolto ieri le visite mediche ma per mettere nero su bianco bisognerà attendere ancora un po’. Di seguito le ultime di Accomando, esperto di DAZN

ATTESA – Lazar Samarzic all’Inter è un’operazione di fatto chiusa da giorni, ma manca ancora la firma. L’entourage del centrocampista si trova proprio in queste ore nella sede nerazzurra per limare gli ultimi dettagli: “L’incontro in corso in sede Inter è tra il padre-agente di Samardzic e i dirigenti nerazzurri per azzerare la distanza sulle commissioni al padre. All’incontro mancano Rafaela Pimenta e il giocatore, in attesa della fumata bianca e successivamente della firma”, questo quanto svelato da Orazio Accomando di DAZN.