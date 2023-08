Samardzic-Inter, fase di stallo: pronta l’alternativa – CdS

Prosegue la fase di stallo per quanto riguarda la trattativa che avrebbe dovuto portare Lazar Samardzic all’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri pensano già alla possibile alternativa.

STALLO – Ancora nessuna novità sul fronte Lazar Samardzic, che non ha ancora firmato con l’Inter dopo tutte le complicazioni sorte in seguito alle visite mediche. Ora la palla è in mano al suo entourage, che ha cambiato le carte in tavola all’ultimo momento, infastidendo di fatto il club nerazzurro. In attesa di una risposta positiva o negativa, i nerazzurri pensano comunque all’alternativa per Lazar Samardzic. No, non dal mercato. Bensì dalla rosa, tenendo Stefano Sensi in virtù anche del suo ottimo precampionato.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia